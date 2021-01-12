Суд в Минске приговорил двух минчан к аресту за порчу имущества

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовным делам в отношении двух местных жителей, которым инкриминирована порча имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, ночью 7 октября обвиняемая нанесла на дорожное покрытие придомовой территории и двери в подвальное помещение жилого дома надписи, а также изображения в виде бело-красно-белого флага. А второй фигурант в свою очередь 19 сентября сделал оскорбительные надписи на дорожном покрытии перед жилым домом и на входной двери. В первом случае ущерб организациям Ленинского района Минска оценили в Br550, во втором - свыше Br1,1 тыс., который фигуранты не возместили.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Минска признал обвиняемых виновными в порче имущества. В качестве наказания им назначен арест сроком на 2 месяца. В обоих случаях прокурор предъявил к обвиняемым иски о взыскании причиненного ущерба, которые суд удовлетворил в полном объеме.

Приговоры в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.-0-