Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Фигуранту вменено в вину участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов и уничтожении имущества.

В суде установлено, что он ночью 10 августа 2020 года вблизи ТЦ "Рига" в Минске во время незаконных протестных акций разбивал тротуарную плитку, чтобы получить более мелкие фрагменты для метания и нанесения телесных повреждений. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

С учетом представленных доказательств суд вынес обвинительный приговор. Наказание - 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

Заместитель прокурора Минска в интересах КТУП "Минсктранс" и УП "Спецкоммунавтотранс" заявил иски о возмещении обвиняемым имущественного вреда в размере Br21 тыс. и Br3 тыс. соответственно. Иски будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.-0-