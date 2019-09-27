Суд в Минске приговорил гражданина Казахстана к 6 годам колонии за хищения с банковских карт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района столицы вынес обвинительный приговор проживающему в Беларуси гражданину Казахстана, который оплачивал товары и услуги в интернете чужими банковскими картами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что обвиняемый совершал преступные действия с августа 2018 года по 26 февраля 2019-го. Находясь на территории Беларуси и России, он в группе с другими людьми похитил более Br60 тыс. и пытался похитить еще Br14 тыс.

Как правило, фигурант приобретал путем безналичных расчетов наушники и часы, строительные инструменты и авиабилеты, используя неправомерно полученные реквизиты банковских платежных карт. Оформлял заказ на вымышленных граждан, после чего получал приобретенные товары лично или через других людей, введенных в заблуждение относительно правомерности его действий. Отдельные товары оставлял себе, а часть реализовывал через интернет. Всего выявлено 153 эпизода несанкционированного доступа.

Иск в размере Br60 тыс., заявленный Генпрокуратурой при направлении уголовного дела в суд, удовлетворен в полном объеме, хотя обвиняемый его не признал. Причиненный преступлением ущерб возмещен частично - около Br10 тыс.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил фигуранту 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-