Суд в Минске приговорил гражданина Польши к 2,5 года колонии-поселения за ДТП с погибшим

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Слуцкого района вынес приговор гражданину Польши, работавшему водителем, по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.
Обвиняемый днем 26 июня, управляя автопоездом в составе грузового автомобиля в сцепке с полуприцепом, ехал со скоростью около 27 км/ч по автодороге Минск - Микашевичи. Подъезжая к обозначенному дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой месту для разворота, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz, который ехал по равнозначной главной дороге прямо со стороны Минска.
В суде доказали, что обвиняемый имел объективную возможность заранее видеть приближающийся автомобиль, который в этой дорожной ситуации пользовался преимуществом. Однако проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не убедился в безопасности своих действий и не уступил дорогу водителю. Маневрирование с выездом на полосы встречного движения привело к аварийной обстановке, в результате чего автомобили столкнулись. Водитель Mercedes-Benz получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
С гражданского ответчика "Транспортно-торговые услуги Ханна Долега", где работал обвиняемый, решено взыскать в пользу трех потерпевших по Br30 тыс. каждому.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-