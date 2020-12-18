Суд в Минске приговорил гражданина США к трем месяцам ареста за хулиганство

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении 45-летнего жителя штата Калифорния США по уголовному делу о хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

События, рассмотренные судом, произошли 12 сентября в одной из столичных гостиниц. Нетрезвый мужчина намеренно повредил имущество, в частности, посуду. Эти действия сопровождались грубой нецензурной бранью и громкими криками. Поводом для хулиганства стал словесный конфликт с обслуживающим персоналом гостиницы.

Судом иностранному гражданину назначено наказание в виде трех месяцев ареста. В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей, поэтому наказание в виде ареста считается исполненным.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-