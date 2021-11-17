Суд в Минске приговорил иностранца к 9 годам колонии со штрафом за мефедрон

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего иностранного гражданина, которому инкриминирован незаконный с целью сбыта оборот группой лиц особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

На суде установили, что обвиняемый вместе с другими людьми приобрел через интернет в особо крупном размере с целью сбыта не менее 200,21 г мефедрона, который хранил, а позже разложил на 46 частей.

Затем он приобрел с целью сбыта не менее 1004,83 г мефедрона, который впоследствии был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

В суде фигурант признал свою вину в полном объеме.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор: 9 лет колонии усиленного режима со штрафом в размере 300 БВ.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-