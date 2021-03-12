Суд в Минске приговорил мужчину к 2 годам "химии" за серию краж из магазинов и офисов

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, который на этот раз обвинялся в серии краж из магазинов и офисов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска. Согласно материалам дела фигурант с февраля по сентябрь 2020 года совершил семь тайных хищений имущества и денег из офисов, парикмахерской и магазинов, которые не были оборудованы охранной сигнализацией. Чтобы проникать в помещения, он взламывал окна и двери. Всего обвиняемый похитил имущество и деньги на Br19 тыс. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен частично. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска признал обвиняемого виновным в кражах. Он приговорен к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!