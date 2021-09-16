Суд в Минске приговорил мужчину к 20 годам колонии за жестокое убийство сожительницы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя, который обвинялся в жестоком убийстве, совершенном общеопасным способом, а также уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что фигурант, будучи нетрезвым, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве ревности облил свою сожительницу растворителем и поджег. События происходили 27 декабря 2020 года в квартире по улице Новгородской в Минске.

Женщина получила ожоги более 56% тела и скончалась через 2 месяца в учреждении здравоохранения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от комбинированной термической травмы.

Кроме того, фигурант с конца июля 2019 года до середины декабря 2020-го уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание двоих несовершеннолетних детей.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор: 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-