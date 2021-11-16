Суд в Минске приговорил мужчину к 3 годам ограничения свободы за оскорбления представителей власти

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти, а также об оскорблении судьи в связи осуществлением им правосудия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В одном случае обвиняемый оскорбил помощника прокурора районной прокуратуры города Минска, во втором - судью одного из районных судов столицы. В обоих случаях он опубликовал в чатах программы Telegram сообщения в неприличной форме, в которых были выражения оскорбительного характера, негативно оценивающие потерпевших и унижающие их честь и достоинство.

В суде обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мобильный телефон обвиняемого конфискован в доход государства.

Приговором суда удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемого материального возмещения морального вреда в пользу одного из потерпевших на сумму Br1 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-