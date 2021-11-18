Суд в Минске приговорил мужчину к 4 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его сын

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор мужчине, по вине которого в ДТП погиб его сын, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде установили, что причиной трагедии стало нарушение водителем правил дорожного движения и управление неисправным автомобилем.

Обвиняемый 1 августа, проезжая около одного из домов по улице Ваупшасова в Минске со скоростью не менее 81,9 км/ч, нарушив ряд требований ПДД, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Его малолетний сын получил сочетанную тупую травму головы, туловища, конечностей, из-за чего умер на месте.

В суде обвиняемый вину признал в полном объеме.

В итоге он приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-