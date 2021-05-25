Суд в Минске приговорил мужчину к 7 годам колонии за мошенничество с защитными масками

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы за мошенничество с защитными масками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях строгого режима. Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 100 БВ, что составляет Br2,9 тыс.

Приговором суда удовлетворены требования, заявленные потерпевшими о взыскании в их пользу с обвиняемого имущественного ущерба и возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Обвиняемый ранее уже был судим. В этот раз путем обмана он завладел деньгами 140 потерпевших на сумму более Br30,5 тыс. Фигурант предлагал покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой, однако после оплаты товара клиенты получали в посылках обычные фильтрующие полумаски и респираторы одноразового использования.-0-