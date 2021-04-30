Суд в Минске приговорил мужчину к 8 годам колонии за разбой и вымогательство денег у престарелого

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес приговор по уголовному делу о разбое и вымогательстве в отношении мужчины, который ранее был восемь раз судим, в том числе неоднократно за преступления против собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В этот раз обвиняемый, по информации прокуратуры, будучи нетрезвым, вместе со своим знакомым вечером 15 ноября 2020 года в лесном массиве вблизи МКАД потребовал у престарелого мужчины передать деньги, при этом угрожал ему насилием. После осмотра карманов потерпевшего обвиняемый забрал его рюкзак с Br73.

Однако затем фигурант стал угрожать убийством и насилием, потребовал у потерпевшего больше денег, для чего стал сопровождать его к месту жительства. Потерпевшему удалось скрыться от злоумышленников.

Правоохранители также установили, что обвиняемый причастен к кражам, которые были совершены в ночь на 26 ноября 2020 года. С дачных участков садоводческого товарищества "Дражня" он похитил имущество, принадлежащее пяти потерпевшим.

Обвиняемый приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 БВ, что составляет Br2,9 тыс. К нему применены меры безопасности в виде принудительного лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

С обвиняемого в пользу потерпевшего престарелого мужчины взыскана Br1 тыс. в счет материального возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-