Суд в Минске приговорил мужчину к году колонии за блокирование дороги и протестные лозунги

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, постоянно проживающего на территории иностранного государства. Он с 10 по 11 августа 2020 года на участке от пересечения улицы Притыцкого и проспекта Пушкина до пересечения улиц Притыцкого и Бельского публично выкрикивал лозунги, а затем заблокировал движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Ему инкриминировано активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

Как установили в суде, мужчина призывал других людей присоединиться к нему. На требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия он не отреагировал. Из-за блокирования дороги остановился транспорт - КТУП "Минсктранс" причинен материальный ущерб. В добровольном порядке фигурант его не возместил, поэтому гособвинитель в интересах предприятия заявил соответствующие исковые требования. Исковое заявление выделено из материалов уголовного дела для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом представленных доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Он приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-