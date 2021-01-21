Суд в Минске приговорил мужчину к трем годам "химии" за нарушение общественного порядка

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Мужчина днем 1 ноября на проспекте Независимости в Минске "умышленно принял активное участие в групповыx действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Он выкрикивал лозунги, громко хлопал руками. При этом был в первых рядах. Совместно с другими участниками вышел на проезжую часть, тем самым создал препятствие для проезда транспорта. В результате государственному предприятию "Минсктранс" причинен ущерб.

Судом обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговором суда за прокурором Заводского района Минска в интересах ГП "Минсктранс" признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Вопрос о размерах иска передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-