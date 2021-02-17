Суд в Минске приговорил мужчину к трем годам "химии" за повреждение автомобилей войсковой части

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, возбужденному в связи с повреждением автомобилей войсковой части, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Рассматриваемые в суде события произошли 15 ноября 2020 года. Находясь на проезжей части вблизи дома №36 по проспекту Пушкина, обвиняемый в присутствии окружающих не менее четырех раз бросил неустановленные предметы в служебные автомобили войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Повреждения оценили в Br1180.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска признал мужчину виновным в злостном хулиганстве. Он приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск заместителя прокурора о взыскании с обвиняемого в пользу войсковой части имущественного вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-