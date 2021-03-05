Суд в Минске приговорил обвиняемого в покушении на убийство милиционера к 10 годам колонии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, обвиняемый вечером 12 августа 2020 года, проезжая по проспекту Победителей в Минске на автомобиле, умышленно наехал на сотрудника ГАИ. Потерпевший получил многочисленные телесные повреждения.

С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский городской суд вынес в отношении фигуранта решение. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-