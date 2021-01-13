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13 января 2021, 18:37

Суд в Минске приговорил парня к 3 годам ограничения свободы за блокирование дороги

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, который совместно с другими людьми блокировал движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Парень обвиняется в том, что активно участвовал в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

Как отметили в прокуратуре, он "в период с 23 по 24 сентября 2020 года на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками, а затем совместно с иными гражданами вышел на проезжую часть и заблокировал движение транспорта, включая общественный".

В результате действий обвиняемого произошла остановка транспорта. При этом на требования сотрудников милиции он не реагировал.

С учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Ленинского района Минска вынес в отношении молодого человека обвинительный приговор. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-

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