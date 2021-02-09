Суд в Минске приговорил парня к 3 годам ограничения свободы за блокирование транспорта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, который обвинялся в нарушении общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что парень с 9 по 10 августа 2020 года на участке пересечения проспектов Машерова и Победителей в Минске выкрикивал лозунги, выходил на проезжую часть в сцепке с другими гражданами и перекрывал движение транспорта, в том числе общественного. На требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия молодой человек не отреагировал.

Следствием ему было инкриминировано активное участие в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта и предприятий.

В прокуратуре отметили, что предъявленное обвинение нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Минска вынес в отношении молодого человека обвинительный приговор. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-