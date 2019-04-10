Суд в Минске приговорил таджикского студента к 12 годам колонии за психотропы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана за распространение психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.
Молодому человеку было предъявлено обвинение в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенном организованной группой. В период с 23 октября по 22 декабря 2018 года он приобрел пара-метилэфедрон (мефедрон) общей массой не менее 6,28 г и альфа-PVP (более 12 г). Часть для последующего сбыта разместил в тайники на территории Минска, где их обнаружили сотрудники милиции. Оставшееся нашли у обвиняемого во время задержания и личного обыска. Как ранее сообщили в ГУВД, при себе у него было 28 свертков. Молодой человек работал на интернет-магазин, специализирующийся на распространении наркотиков.
Суд признал студента виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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