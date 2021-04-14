Суд в Минске приговорил участника массовых беспорядков с погромами к 4 годам лишения свободы

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении участника массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что ночью 10 августа 2020 года вблизи пересечения улиц Сурганова, Куйбышева и Л.Беды в Минске из-за действий обвиняемого и других людей, связанных с погромами и повреждением имущества, было прервано движение транспорта, в том числе общественного.

Суд вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор и приговорил к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Иски заместителя прокурора города Минска к обвиняемому о возмещении имущественного вреда, заявленные в интересах КТУП "Минсктранс" в размере Br21,8 тыс. и УП "Спецкоммунавтотранс" в размере Br3 тыс., суд выделил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.-0-