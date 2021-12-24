Суд в Минске приговорил женщину к 1,5 года ограничения свободы за продажу несуществующей мебели

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой фигурантки, которой инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что обвиняемая размещала на сайте kufar.by объявления о продаже мебели, например дивана, шкафа и кухонного гарнитура, которой на самом деле у нее не было. В результате 17 граждан перечислили в счет предоплаты за приобретаемую ими мебель на банковскую карточку обвиняемой свыше Br1 тыс.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-