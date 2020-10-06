Суд в Минске рассматривает дело о приобретении вредоносного ПО для копирования информации

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Заводского района Минска проходит первое судебное заседание по уголовному делу о заведомом использовании вредоносной программы с целью несанкционированного копирования информации в компьютерной системе, сообщает БЕЛТА.

По материалам дела, обвиняемый в период с 14 сентября 2016 года по 24 марта 2019-го на территории Минска и городского поселка Зельва Гродненской области с использованием компьютерной техники и ресурсов сети интернет, Proxy-сервиса, позволившего скрыть реальные IP-адреса пользователя и его географическое местоположение, приобрел вредоносное ПО. Далее, зная о назначении, функциональных свойствах и особенностях программы, мужчина с ее помощью подобрал реквизиты доступа (логин и пароль) к учетным записям не менее 490 интернет-ресурсов, а затем - скопировал информацию, содержавшуюся в этих аккаунтах.

Содеянное квалифицировано по ч.1 ст.354 УК.-0-