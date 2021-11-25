25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Минске ужесточил наказание водителю, сбившему ребенка на пешеходном переходе. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Изначально обвиняемый был приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Прокурор города Минска Олег Лаврухин, посчитав такое наказание мягким, принес протест в порядке надзора на приговор суда. Тем более что обвиняемый до совершения преступления с 2018 по 2021 год 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД по линии ГАИ.

Президиум Минского городского суда удовлетворил протест прокурора - приговор суда первой инстанции был отменен. По результатам нового судебного разбирательства водитель осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.-0-