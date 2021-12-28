Суд в Минске восстановил на работе маркетолога, уволенную во время беременности

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске суд согласился с заключением прокурора и восстановил на работе маркетолога, которую уволили во время беременности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Участие в рассмотрении гражданского дела приняла прокуратура Московского района Минска. При рассмотрении дела установлено, что женщина работала в одном из ОДО маркетологом на условиях контракта на 1 год, заключенного с предварительным испытанием на 3 месяца.

Приказом нанимателя она уволена в связи с неудовлетворительным результатом прохождения предварительного испытания якобы из-за ненадлежащего исполнения возложенных на нее должностных обязанностей. Вместе с тем доказательств того, что женщина не способна выполнять обязанности по профессии, представитель организации не представил. Более того, к дисциплинарной ответственности истец за период своей работы не привлекалась. На момент увольнения женщина состояла на учете по беременности и родам.

С учетом представленных сторонами доказательств прокурор посчитал, что женщина должна быть восстановлена на работе в прежней должности и на прежних условиях труда. Суд согласился с заключением прокурора и восстановил истца на работе, а также взыскал с ОДО в ее пользу свыше Br4 тыс. - средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-