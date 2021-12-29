Суд в Минске восстановил на работе незаконно уволенную санитарку с инвалидностью

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска защитил права незаконно уволенного работника с инвалидностью. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Суд первой инстанции рассматривал это дело еще в июле. Тогда за разрешением спора обратилась женщина с иском к Психоневрологическому дому-интернату для престарелых инвалидов №2 города Минска.

Женщина сообщила, что с 20 июля 2017 года работала там по контракту санитаркой. Ежегодно она проходила медосмотры и получала медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о годности к работе. Однако приказом от 1 марта этого года ее отстранили от работы в связи с выявленной инвалидностью 3-й группы и непредоставлением индивидуальной программы реабилитации инвалида. Еще позже, приказом от 26 апреля, женщина уволена с работы по причине несоответствия работника выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы.

Отстранение от работы с 1 марта истица считала несоответствующим законодательству, а увольнение незаконным, так как согласно индивидуальной программе реабилитации состояние здоровья позволяет ей работать в качестве санитарки. В суде представители ответчика с этим не согласились.

Суд Партизанского района Минска признал отстранение истицы от работы санитаркой незаконным, женщина была восстановлена на прежнем рабочем месте с прежними условиями труда. Более того, с учреждения в ее пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, расходы по оплате юридической помощи, а также госпошлина в доход государства.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу.

Вместе с тем Минский городской суд установил, что согласно карте аттестации рабочих мест отсутствуют условия труда, которые противопоказаны истице по состоянию здоровья. Кроме того, согласно письму главного врача МРЭК Минской области медпротивопоказаний к исполнению обязанностей на рабочем месте по профессии санитарка психоневрологического дома-интерната на момент освидетельствования нет. Поэтому вышестоящий суд согласился, что у нанимателя не было оснований для увольнения истицы.-0-