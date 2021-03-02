Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района признал редактора отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерину Борисевич и врача анестезиолога-реаниматолога УЗ "ГК БСМП" Минска Артема Сорокина виновными, передает корреспондент БЕЛТА.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, Сорокин - в ее разглашении. Сотруднице ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Врач приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Что касается Борисевич, она остается под стражей. Обоим предстоит выплатить штраф.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Рассмотрение этого уголовного дела в суде Московского района началось 19 февраля. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения, ссылаясь, в частности, на недопустимость разглашения медицинской тайны.

По информации обвинения, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".

При этом, как сообщали в Генпрокуратуре, Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст.46 закона "О здравоохранении" составляла врачебную тайну, а она не была лицом, имеющим право на ее получение и распространение.

Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли" был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.

Как отмечали ранее в Генпрокуратуре, распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям.-0-

Артем Сорокин

Екатерина Борисевич