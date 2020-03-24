Суд в Минске вынес приговор 13 обвиняемым в незаконном обороте психотропов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении 13 человек, которые обвинялись в незаконном обороте психотропов и наркотиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Все фигуранты признаны виновными в незаконных действиях с особо опасными психотропами. Самому юному - 16-летнему парню - назначили 6 лет воспитательной колонии. В связи с амнистией он освобожден от наказания на 2 года. Немалые сроки получили и остальные: от 8 лет 1 месяца до 12 лет колонии, наказание будут отбывать в условиях усиленного или общего режима. При этом девять человек также попали под амнистию, их освободят от наказания на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фигуранты в составе организованной группы действовали с ноября 2018 года по март 2019-го. Находясь на территории Беларуси, они незаконно приобретали, хранили, перевозили и сбывали особо опасные психотропные вещества и наркотические средства через интернет-магазин "Сытый батя" ("Сытый батенька", "Батя шоп").

Участники группы использовали специализированное программное обеспечение с функцией шифрования трафика. Расчеты проводились через пластиковые карты и электронные кошельки, зарегистрированные на имя иных лиц. Психотропы и наркотики передавали через тайники. Однако, несмотря на принимаемые меры конспирации, личности обвиняемых были установлены, а деятельность используемого ими интернет-магазина пресечена.-0-