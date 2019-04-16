Суд в Минске вынес приговор бизнесмену по делу о пособничестве Арбузову в уклонении от налогов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор бизнесмену, который обвинялся в пособничестве председателю совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталию Арбузову в уклонении от уплаты налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в пособничестве в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Он приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Обвиняемый представлял интересы компаний, которые поставляли металл фирмам Арбузова. По версии обвинения, он оказывал пособничество в уклонении от уплаты налогов путем дачи советов, указаний, предоставления орудий и средств.-0-