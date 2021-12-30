Суд в Минске вынес приговор экс-спортсмену за попытку повлиять на результат матча

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения спортсмену за оказание влияния на результаты матча "Нафтан" - "ГОБЖД", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый, ранее профессиональный спортсмен, в июне-июле 2021 года предложил участнику спортивного соревнования - спортсмену-инструктору футбольного клуба "Нафтан" не менее $5 тыс. за оказание влияния на результаты матча с его участием, который проводился в ходе чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Преступный умысел не был реализован, поскольку противоправную деятельность пресекли правоохранительные органы.

В суде обвиняемый вину признал.

Он признан виновным в покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения спортсмену за оказание влияния на результаты соревнования, совершенном повторно, и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. К этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания, которое 13 июля 2020 года назначил суд Московского района Минска. В итоге окончательно фигурант приговорен к 3 годам колонии общего режима, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвиняемый заключен под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-