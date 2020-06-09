Суд в Минске вынес приговор фигуранту за несанкционированный доступ к компьютерной информации

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации и хищении криптовалюты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде установили, что обвиняемый, находясь на территории Беларуси, а также других государств, как самостоятельно, так и совместно с другими фигурантами внес изменения в существующую вредоносную компьютерную программу, чтобы несанкционированно копировать информацию.

С марта 2016 года по октябрь 2018-го в результате безналичных расчетов за заказываемые и приобретаемые товары он похитил со счетов более $472, а также похитил и пытался похитить криптовалюту на общую сумму, эквивалентную свыше $83,6 тыс.

Органом предварительного расследования он также обвинялся в несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда. Однако по этой статье обвиняемый признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

В результате обвиняемый получил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к закрытым информационным системам, сроком на 5 лет. Вместе с тем исполнение этих наказаний отсрочено на 3 года.

Фигурант обязан не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в этот орган для регистрации, находиться после наступления определенного времени по месту жительства, не посещать определенные места, в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-