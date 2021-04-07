Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему нетрезвого пешехода

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор водителю, который наехал на нетрезвого пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый около 21.30 19 октября 2020 года, управляя технически исправным автомобилем, ехал в третьей полосе проезжей части ул.Ташкентской. Он проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, своевременно не снизил скорость вплоть до остановки автомобиля и наехал на нетрезвого пешехода, который шел по проезжей части и внезапно изменил траекторию движения, сместившись в третью полосу. Пешеход получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений.

В итоге судом водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Он приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-