Суд в Минске взыскал в пользу работника ущерб из-за несвоевременного оформления документов на пенсию

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска взыскал в пользу работника ущерб, причиненный работодателем несвоевременным оформлением документов, необходимых для назначения пенсии по льготным основаниям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Суд рассматривал гражданское дело по иску истца к двум ответчикам - Минскому отделению Белорусской железной дороги и Оршанскому комбинату хлебопродуктов. Работник сообщил, что имеет право на льготную пенсию за работу с особыми условиями труда и его страховой стаж составляет более 40 лет, а специальный стаж - более 11 лет. По достижении 56-летнего возраста он неоднократно обращался к ответчикам за оформлением документов для назначения пенсии на льготных условиях, однако наниматели не приняли мер по реализации его права.

Поскольку наниматели отказали в подготовке документов для назначения льготной пенсии, осенью 2020 года истец обратился в управление соцзащиты, где ему разъяснили, что право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда он имеет с 17 марта 2015 года.

Ссылаясь на эти обстоятельства, мужчина просил суд взыскать с работодателей в его пользу материальный ущерб, причиненный ненадлежащим и несвоевременным оформлением документов, необходимых для назначения пенсии по льготным основаниям.

В суде пояснили, что в связи с тем, что истец о нарушении своего права на получение пенсии узнал 7 октября 2020 года, то сумма неполученной пенсии подлежит взысканию за три года (с 7 октября 2017 года по 6 октября 2020 года), поскольку представитель ответчика в суде заявил требование о применении срока исковой давности.

В итоге суд исковые требования истца удовлетворил частично. С Минского отделения БЖД взыскано более Br15,1 тыс., а в удовлетворении иска к комбинату хлебопродуктов отказано.

В пресс-службе суда добавили: отказывая истцу в удовлетворении иска к комбинату хлебопродуктов, суд указал на отсутствие оснований для возложения материальной ответственности на это ОАО. Обязанность по своевременному оформлению документов для получения льготной пенсии с 17 марта 2015 года лежало на УП, так как истец работал на этом предприятии.

Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика, пришла к выводу, что требования истца удовлетворены обосновано. Решение суда вступило в законную силу.-0-