Суд в Минске защитил права незаконно уволенной работницы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска восстановил в прежней должности незаконно уволенную работницу, а судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда оставила это решение в силе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Истица сообщила суду, что 7 июля 2020 года была принята на работу в ООО "КомплексФинанс" заместителем директора по экономике и финансам на условиях заключенного контракта сроком на 1 год, а 31 декабря уволена по соглашению сторон. Она считала свое увольнение незаконным, поскольку не давала на это согласия. Более того, ее уволили в период временной нетрудоспособности. Женщина просила восстановить ее на работе, а если это будет нецелесообразным, согласна на возмещение в размере Br35,1 тыс.

По решению суда первой инстанции истица была восстановлена на работе в прежней должности. В ее пользу с ООО взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и денежная компенсация морального вреда. С этим не согласились ни работодатель, ни прокурор. Обсудив доводы жалобы и апелляционного протеста прокурора, проверив материалы дела, Мингорсуд пришел к выводу, что относительно восстановления истицы на работе районный суд пришел к верному решению.

Дело в том, что в тот день, когда истица была уволена по соглашению сторон, ее действительно не было на работе в связи с временной нетрудоспособностью. Трудовую книжку она получила по почте 25 февраля 2021 года. С иском о восстановлении на работе женщина обратилась в суд 22 марта 2021 года. То есть она не пропустила срок для обращения в суд с требованием о восстановлении на работе. К тому же у нанимателя не было оснований для увольнения истицы по соглашению сторон 31 декабря 2020 года, поскольку она не давала на это своего согласия. Как подтвердила экспертиза, подпись от имени истицы в заявлении на имя директора ООО "КомплексФинанс" об увольнении выполнена не ею самой, а другим человеком.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции был изменен размер среднего заработка за время вынужденного прогула, который должен быть выплачен работнице, а также госпошлины в доход государства. Решение вступило в силу.-0-