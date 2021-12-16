Суд в Минске защитил право инвалида на место в общежитии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска защитил права инвалида, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Гражданское дело рассматривалось в суде еще в сентябре этого года. Иск подало КУП "Минские городские общежития" к мужчине-инвалиду о выселении без предоставления другого жилого помещения.

По информации истца, общежитие по ул.Якубовского построено 1 декабря 2009 года для инвалидов 1-3 группы по зрению, которые будут трудоустроены в производственное унитарное предприятие "Светоприбор". В декабре 2011 года между балансодержателем УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Минска" и ответчиком был заключен договор найма, по которому мужчине предоставили за плату комнату в этом общежитии на период трудовых отношений с УП "Светоприбор" ОО "БЕЛТИЗ".

Истец также сообщил, что 6 ноября 2020 года предприятие расторгло трудовые отношения с ответчиком по желанию работника, в связи с чем договор найма прекратил свое действие. Однако мужчина жилое помещение не освободил и не снялся с регистрационного учета по этому адресу. Истец просил выселить ответчика из общежития без предоставления другого жилого помещения. Ответчик с этим был не согласен.

Суд Фрунзенского района Минска отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Мингорсуда не нашла для этого оснований, поэтому определением от 2 декабря решение оставлено без изменений, а апелляционная жалоба КУП "Минские городские общежития" - без удовлетворения.

Дело в том, что в соответствии с п.3 ст.188 ЖК из жилых помещений госжилфонда в общежитиях, предоставленных до 2 марта 2013 года, не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения типовых потребительских качеств наниматели, являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, а также семьи, в составе которых есть дети-инвалиды. Это не касается нанимателей, трудовой договор (контракт) с которыми прекращен по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения.

Поскольку ответчик - инвалид по зрению 1 группы бессрочно вселился в общежитие, предназначенное для проживания инвалидов 1, 2 группы по зрению, в связи с работой в УП "Светоприбор", он не может быть выселен из общежития без предоставления другого жилого помещения.-0-