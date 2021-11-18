Суд в Молодечно приговорил организатора массовых беспорядков к 1,5 года колонии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района вынес приговор по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Перед судом предстал мужчина 1985 года рождения. Он размещал в интернете сообщения с признаками экстремистской деятельности. В них была информация о сборе, выходе на протестные места в различных районах с друзьями и соседями, перекрытии и блокировании дорог, неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, насильственной смене власти.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемый все это делал с целью организации и проведения незаконных общественно-массовых мероприятий для публичного выражения своих протестных политических интересов и негативного отношения к происходящим в стране общественно-политическим событиям. Он вел активную агитацию, направленную на обострение политической напряженности в стране, обучал и координировал деятельность предполагаемых участников групповых действий методам и способам взаимодействия, месте и времени начала групповых действий, способам защиты и уклонения от преследования и задержания.

В итоге суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его мобильный телефон конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.-0-