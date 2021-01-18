Суд в Молодечно вынес приговор двум мужчинам за сопротивление милиционерам

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Молодечненского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении двух мужчин, которые обвинялись в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел, охранявшим общественный порядок. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.
В суде рассматривались события, которые произошли вечером 19 июня 2020 года в Молодечно. По информации прокуратуры, фигуранты оказали активное сопротивление, когда правоохранители задерживали еще одного правонарушителя для установления его личности и проверки обстоятельств. Мужчины умышленно причинили милиционерам телесные повреждения.
С учетом представленных доказательств суд Молодечненского района вынес в отношении мужчин обвинительный приговор. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, второму - на 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор вступил в законную силу.-0-