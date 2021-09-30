Суд в Новогрудке вынес приговор виновнику аварии, в которой погибли мать и сын

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Новогрудского района вынес приговор по делу об аварии с двумя погибшими. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Серьезная авария произошла на дороге Барановичи - Новогрудок - Ивье в июне 2021 года. У деревни Котлово лоб в лоб столкнулись "Ниссан Премьера" и "Ниссан Альмера". В аварии погибли пассажиры второго автомобиля - женщина и ее сын-подросток. Водитель этой машины пострадал.

Причиной аварии стало нарушение правил водителем авто "Ниссан Премьера". "Двигаясь со скоростью около 90 км/ч и имея возможность заблаговременно обнаружить закругление дороги с ограниченной обзорностью, обозначенное предупреждающими дорожными знаками, он на опасном участке дороги проявил невнимательность, применил неправильные приемы управления автомобилем, в результате чего не справился с управлением транспортного средства", - рассказали в суде. В результате легковушка оказалась на встречной, где и произошло столкновение.

Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого телесного повреждения. Он приговорен к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Кроме того, с обвиняемого взыскано Br50 тыс. компенсации морального вреда.-0-