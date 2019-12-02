Суд в Островце приговорил россиянина к 17 годам колонии за контрабанду 290 кг гашиша

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Суд Островецкого района вынес приговор по делу о попытке ввоза из-за границы крупной партии наркотиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

В мае россиянин на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине обнаружили тайник с 290 кг гашиша. Наркотики предназначались для сбыта на территории России.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц) и ч.2 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-