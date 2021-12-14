Суд в Пинске огласил приговор сотрудникам инспекции ветнадзора за взятки

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудников Пинской региональной инспекции ветеринарного надзора. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, начальник Пинской региональной инспекции ветеринарного надзора этой весной за неотражение выявленных нарушений в ходе обследования одного из предприятий принял в качестве взятки мясную продукцию. А во время проверки ЧПУП с ним рассчитались керамической плиткой. Кроме того, мужчина получил взятку мясной продукцией и в сговоре с ведущим ветеринарный врачом - ветинспектором.

Суд Пинского района и города Пинска огласил обвинительный приговор. Начальник инспекции ветнадзора по ч.1 и ч.2 ст.430 УК получил четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второй фигурант по ч.2 ст.430 УК получил три с половиной года в исправколонии в условиях усиленного режима. Мужчинам придется выплатить 300 базовых величин штрафа (Br8,7 тыс.). Кроме того, они на пять лет лишены права занимать определенные должности.

Приговор суда в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-