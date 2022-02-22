Суд в Пинске приговорил мужчину к 12 годам колонии за наркоторговлю в составе ОПГ

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

На скамье подсудимых оказался 34-летний местный житель. По материалам дела, в декабре 2015 года он вступил в ОПГ. До августа 2016-го в основном занимался разделением наркотиков на мелкие партии. Получал от потребителей заказы на семена мака с примесью маковой соломы, передавал сведения о них другим участникам ОПГ для сбыта на территории Пинска.

Мужчина более пяти лет был в розыске, проживал в России. Там его задержали и экстрадировали в Беларусь. Суд Пинского района и города Пинска признал фигуранта виновным по ч.4 ст.328 УК. Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.-0-