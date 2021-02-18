Суд в Пинске приговорил рецидивиста к 14 годам за избиение двух мужчин, один из которых умер

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигурант дела - ранее семь раз судимый мужчина 1982 года рождения. В прошлом мае, будучи пьяным, во время внезапной вспышки гнева он ударил кулаком по голове мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых потом умер. Затем обвиняемый умышленно и беспричинно избил граблями незнакомого ему мужчину. Увечья были опасными для жизни.

Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст.147 УК. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. С него в пользу матери умершего взыскана компенсация морального вреда в сумме Br30 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-