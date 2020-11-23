Суд в Пружанах огласил приговор по делу о гибели военнослужащего

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района сегодня огласил приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Во время комплексного учения в лесу вблизи деревни Заполье солдат-срочник решил заготовить дров для обогрева. Вопреки запрету командиров на валку леса молодой человек срубил сухое дерево. В результате ствол упал на одного из военнослужащих. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Суд признал молодого человека виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). Его приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии парню на один год сократили наказание.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-