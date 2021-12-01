Суд в Слуцке обязал опекуна возместить стоимость проданной квартиры недееспособного брата

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района помогла защитить жилищные права недееспособного гражданина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Прокурорская проверка проводилась по обращению проживающей в России сестры недееспособного жителя Слуцкого района.

Установлено, что мужчина является инвалидом с детства и имеет вторую группу инвалидности бессрочно. Решением суда Слуцкого района в 1997 году он признан недееспособным, над ним установлена опека. С 2003 года опекуном назначена его сестра - жительница Слуцкого района, с которой фактически и проживал мужчина. Ему на праве собственности принадлежала квартира в Слуцке.

В период выполнения обязанностей опекуна в феврале 2015 года с согласия Слуцкого райисполкома опекун продала эту квартиру за Br45 тыс. - объект недвижимости приобрел зять опекуна. Согласно представленным документам расчеты по сделке между сторонами произведены в полном объеме.

Между тем в нарушение Положения о порядке управления имуществом подопечных, утвержденного постановлением Совета Министров от 28 октября 1999 года, опекун не внесла на счет в банке на имя подопечного деньги, вырученные от продажи его квартиры. Женщина не приобрела и другое жилое помещение для своего недееспособного брата. Она также не смогла объяснить, на какие цели потратила деньги.

Более того, через восемь месяцев после продажи квартиры, в ноябре 2015 года, недееспособный мужчина был помещен в психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, где находится и сейчас.

По результатам проверки прокурор Слуцкого района предъявил в суд иск в интересах мужчины о взыскании с опекуна в пользу ее недееспособного брата средств, полученных от сделки купли-продажи квартиры, а также процентов за пользование чужими деньгами в сумме более Br20 тыс. Суд Слуцкого района удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Ответчик воспользовалась своим правом на обжалование незаконного, по ее мнению, решения - судебная коллегия по гражданским делам Минского областного суда согласилась с решением суда первой инстанции и оставила его без изменений, а жалобу женщины - без удовлетворения.

Прокуратура Слуцкого района взяла на контроль своевременность, правильность и полноту исполнения этого решения суда.-0-