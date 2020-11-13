Суд в Слуцке приговорил мужчину к 3 годам колонии за сопротивление сотруднику ОВД

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в оказании сопротивления сотруднику милиции при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде установили, что нетрезвый мужчина вечером 10 августа на улице Софии Слуцкой оказал сопротивление сотрудникам ОВД, которые были в форменной одежде со знаками различия. "Не желая выполнять законные требования о представлении документов для установления личности и проезде в медучреждение для освидетельствования на употребление спиртных напитков, обвиняемый толкнул руками правоохранителя и стал убегать", - отметили в прокуратуре. Далее, подняв с земли твердый предмет, он ударил им милиционера в голову.

Обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что сотруднику ОВД ударов не наносил, умысла на причинение телесных повреждений у него не было. Со слов мужчины, он не рассмотрел, что обратившийся к нему человек был в форменном обмундировании.

Вместе с тем с учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Слуцкого района признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 УК. В качестве наказания ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-