Суд в Смолевичах приговорил мужчину к году ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОВД

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Смолевичского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении обвиняемого, которому вменено в вину публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено, фигурант 21 августа 2020 года с помощью мобильного телефона разместил в общедоступном Telegram-канале сообщение, в тексте которого были выражение в неприличной грубой форме, а также оскорбление в адрес начальника Жодинского ГОВД.

В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме, раскаялся, возместил потерпевшему моральный вред.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Смолевичского района вынес обвинительный приговор: один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В отношении мобильного телефона, который обвиняемый использовал при совершении преступления, применена специальная конфискация. Приговор вступил в законную силу.-0-