Суд в Смолевичах рассматривает дело о гибели строителя при обрушении грунта в траншее

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Смолевичского района проходит первое судебное заседание по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА. Перед судом предстала начальник - должностное лицо, ответственное за охрану труда и соблюдение техники безопасности. По мнению следствия, она не выполнила надлежащим образом свои обязанности и нарушила требования технических нормативных правовых актов. ЧП случилось летом 2019 года в деревне Заречье. Двое строителей выполняли земляные работы в траншее глубиной более 2 м, ее вертикальные стенки закреплены не были. Грунт обрушился на строителей. Один из них получил легкие телесные повреждения, второй - травмы, от которых позже скончался в больнице. Подобное дело рассматривается сегодня и в суде Дзержинского района. Речь идет о трагическом случае, который произошел в феврале 2019 года в Фаниполе. Во время работ по укладке канализационной трубы магистральных инженерных сетей к жилым домам произошел обвал земли. В результате рабочего, который находился в траншее на глубине около 5 м, засыпало грунтом. Спасатели достали тело 31-летнего жителя Березовского района без признаков жизни.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!