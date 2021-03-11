Суд в Солигорске приговорил мужчину к 1,5 годам колонии за сопротивление сотрудникам милиции

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины, который обвинялся в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими служебных обязанностей, сопряженном с применением насилия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что фигурант 9 августа 2020 года около 20.30 во время несанкционированного массового мероприятия в Солигорске оказал сопротивление двум милиционерам при охране ими общественного порядка: упирался ногами в землю, держался руками за скамейку, отталкивал от себя правоохранителей, вырывался из рук, после чего не менее двух раз ударил в голову.

В суде обвиняемый свою вину признал частично.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Солигорского района вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере Br2 тыс. в пользу каждого потерпевшего.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-