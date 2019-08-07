Суд в Солигорске приговорил водителя к 5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района приговорил водителя, виновного в ДТП с двумя погибшими пассажирами, к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Кроме основного наказания мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Приговор может быть обжалован и опротестован.

Трагедия произошла 15 марта этого года вблизи деревни Махновичи Солигорского района. Скорость легкового автомобиля, за рулем которого был обвиняемый, перед аварией достигала около 194 км/ч. На закруглении проезжей части из-за небрежности и невнимательности водителя, который не учел влажное состояние дорожного покрытия, автомобиль занесло, он перевернулся и врезался в придорожные деревья. В результате два пассажира получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались на месте.-0-