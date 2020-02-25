Суд в Столине приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Столинского района сегодня огласили приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил бывший сотрудник милиции. Согласно материалам дела, мужчина предложил знакомому содействие в прекращении уголовного преследования его сына. Он намекал на связи в правоохранительных органах, поскольку в свое время занимал различные должности в районном отделе внутренних дел. Заранее не намереваясь выполнить обещанное, завладел $5 тыс. под предлогом передачи должностным лицам правоохранительных органов за благоприятное решение вопроса. Кроме того, фигурант склонял потерпевшего к передаче через него в качестве взятки еще $10 тыс.

Суд признал мужчину виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве) в крупном размере, а также подстрекательстве к даче взятки в крупном размере - то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.209, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением специального звания "подполковник милиции". В доход государства с него будет взыскано Br5,2 тыс. - стоимостной эквивалент необоснованно приобретенной выгоды.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-