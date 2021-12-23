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23 декабря 2021, 21:47

Суд в Толочине приговорил ИП к 3 годам с отсрочкой за уклонение от уплаты более Br255 тыс. налогов

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Толочинского района приговорил индивидуального предпринимателя к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 350 БВ (1 БВ - Br29). Кроме того, он лишен права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

В суде установили, что обвиняемый с 1 октября 2015 года по 22 января 2020-го путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты в республиканский бюджет налога на добавленную стоимость и подоходного налога на общую сумму более Br255 тыс. На момент совершения преступления это более чем в 9472,76 раза превышало установленный размер базовой величины.

Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Свою вину он признал полностью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

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